На Харківщині зведуть додаткові спостережні пости для протидії ДРГ

На Харківщині для протидії російським ДРГ прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости. Про це у неділю, 7 липня, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ігор Клименко розповів, що відвідав Золочів Харківської області та провів нараду разом із обласною й місцевою владою, а також з керівниками підрозділів МВС. Серед питань, які обговорювали: евакуація з прикордонних сіл, фортифікації, аварійне живлення критичної інфраструктури та станцій звʼязку. Особливу увагу на нараді приділили протидії російським диверсійно-розвідувальним групам.

«Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам. Задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости, збільшено кількість груп реагування», – повідомив Ігор Клименко.

Нагадаємо, наприкінці травня 2024 року речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що російські ДРГ активізували діяльність біля ліній оборони України на Сумщині. За словами Андрія Демченка, основна мета ДРГ – пошук місць розташування українських підрозділів. Також російській розвідувальні групи намагаються з’ясувати характеристики оборони України, щоб надалі завдавати туди ударів з потужного озброєння.