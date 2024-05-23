Українські захисники вживають усіх потрібних заходів, аби завчасно виявляти ворожі ДРГ

Прикордонники повідомили про активізацію диверсійно-розвідувальних груп ворога в Сумській області. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає «Укрінформ».

«Сумщина – це той напрямок, де ворог постійно намагається проводити диверсійну діяльність. Не можна сказати, що щодня російські ДРГ намагаються зайти на нашу територію, але їхня активність досить висока», – розповів він.

Демченко стверджує, що основною метою ДРГ є пошук місць розташування українських підрозділів, а також з’ясувати характеристики оборони України, щоб надалі завдавати туди ударів з потужного озброєння. Іноді завданням ДРГ є обстріл українських позицій власними силами. Втім, українські захисники вживають усіх потрібних заходів, аби завчасно виявляти ворожі ДРГ.

Зауважимо, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика. Тільки по Сумській області – це понад 560 км. Ворог, на жаль, переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу.

Як інформував ZAXID.NET, 13 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни активізувалися проти Чернігівщини та Сумщини, посиливши обстріли та збільшивши кількість ДРГ, які намагаються наступати на області. Наступного дня, 14 травня, голова ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни почнуть наступ на Сумську область після активних атак на Харківщину, які тривають з 10 травня. За словами очільника ГУР, українська армія намагається перекинути війська на північ, щоб зміцнити свою оборону – водночас знайти особовий склад командуванню було важко.