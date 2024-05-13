На Сумщині та Чернігівщині фіксують активізацію ДРГ та збільшення кількості обстрілів

Російські окупанти активізували свої дії проти прикордонних областей на півночі України. Про це заявив у своєму вечірньому зверненні 13 травня президент Володимир Зеленський.

За словами президента, військовослужбовці фіксують ворожу активність проти Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, йдеться про роботу диверсійних груп росіян та обстріли прикордонних населених пунктів.

«Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях зараз – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини», – заявив Володимир Зеленський.

Крім того, президент розповів, що на Харківщині, яку з 10 травня намагаються штурмувати росіяни, тривають контрударні заходи ЗСУ. Напрямок посилили резервами, зокрема у Вовчанському районі.

Нагадаємо, 13 травня Генеральний штаб ЗСУ визнав тактичні успіхи окупантів на прикордонні Харківщини. У зведенні Генштабу повідомили, що бої точаться в районі Вовчанської громади та села Лук’янці за 4 км від кордону.