У ніч на понеділок, 6 травня, російські війська завдали комбінованого удару по енергетичних об'єктах Сумщини. Про це повідомила військова адміністрація Сумської області.

«На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що через атаку ударних безпілотників, які запустили російські загарбники, у Сумах об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення.

Мер міста заявив, що також резервним живленням забезпечать лікарні та водопостачання. Також у місті розгортають «пункти незламності», а роботи з відновлення енергетики вже почались.

За інформацією від ОВА, внаслідок нічної атаки росіян «Шахедами» без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів.

Втім, завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків, вночі електропостачання у постраждалих районах, та частково у місті Суми було відновлено. Роботи тривають.

Зазначимо, що о 23:28 на Сумщині було оголошено загрозу застосування ударних БпЛА. Вже о 23:31 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА через Сумщину в південно-західному напрямку. Близько 01:00 у Сумах пролунали вибухи. Відбій загрози ворожих БпЛА оголосили о 1:53.

Повітряні сили також повідомили, що Сили оборони на Сумщині знищили 12 із 13 запущених окупантами «шахедів».

«У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області», – повідомили в Повітряних силах.

Як повідомили в Міненерго, внаслідок цинічного обстрілу росіян, одномоментно було знеструмлено понад 400 тис. абонентів у м. Суми та населених пунктах області. Також знеструмлювалися споживачі на Харківщині. Станом на ранок споживачів частково заживили. У Сумській області залишається без напруги 91 населений пункт.

Додамо, що за інформацією Міненерго, після хвилі масованих російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців ситуація в енергосистемі складна, а збитки вимірюються у понад мільярд доларів.