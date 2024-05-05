Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки

Вдень неділі, 5 травня, російські окупанти вчергове обстріляли Харків. Цього разу росіяни застосували керовані авіаційні бомби, які випустили по центральній частині міста, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними Олега Синєгубова, внаслідок ударів по Харкову пошкоджені понад 15 багатоквартирних будинків у Шевченківському районі міста, а також приватні будинки, офіси, авто та неробочий спорткомплекс. Крім того, внаслідок атаки постраждали 14 людей, і кількість поранених російським ударом продовжує зростати.

Станом на 19:05 у Харкові – вже 15 постраждалих внаслідок обстрілу, повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури.

«За попередніми даними, ворог завдав ударів по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС Росії», – повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури.

Речниця Харківської ОВА Олена Шаповал повідомила «Суспільному», що наймолодша поранена – жінка близько 25 років, – госпіталізована у тяжкому стані. Найстаршою постраждалою стала 80-річна жінка.

Нагадаємо, напередодні, 4 травня, росіяни атакували Харків дронами-камікадзе, внаслідок чого в Основ’янському районі міста спалахнула масштабна пожежа. Щонайменше четверо людей постраждало, серед них – дитина.