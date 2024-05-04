Через обстріл постраждало четверо людей, спалахнула пожежа на 3000 м²

У ніч на суботу, 4 травня, росіяни атакували Харків ударними безпілотниками Shahed. Усі 13 БпЛА вдалося збити, проте уламки спровокували пожежу в одному з районів, постраждало четверо людей.

Про вибухи приблизно о 01:35 повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, російські безпілотники влучили по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого в Основ’янському районі, розташованому на півдні міста, виникла масштабна пожежа.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що на житлові будинки впали уламки російських безпілотників. Троє людей постраждало внаслідок атаки.

«У результаті падіння уламків збитих “Шахедів” є загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі міста Харків. Постраждалі дитина 2010 року народження та жінка госпіталізовані, ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці. Рятувальники ліквідовують загорання цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами», – повідомив Олег Синєгубов.

Згодом голова Харківської ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. За його словами, 52-річна жінка звернулася за допомогою, проте від госпіталізації відмовилася.

«Суспільне» повідомило, що рятувальники, які займалися ліквідацією пожежі в Харкові, були змушені кілька разів припиняти роботу та ховатися в укриття через загрозу нових ракетних та дронових атак по місту. У ДСНС уточнили, що внаслідок атаки виникло три пожежі за різними адресами – найбільша з них виникла у складських приміщеннях площею 3000 м².

Крім того, від атаки дронів постраждала Дніпропетровська область – голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Павлоградському районі пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури та три приватні будинки. В одному з них зайнялася пожежа, її оперативно загасили.

Внаслідок атаки дронів в районі постраждали двоє людей – чоловік та жінка, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Скільки збили дронів у ніч на 4 травня

У прес-службі Повітряних Сил повідомили, що Росія атакувала Харківщину та Дніпропетровщину 13 ударними дронами Shahed. Усі 13 БпЛА, які випустили з Бєлгородської області, вдалося збити.

Результат роботи ППО 4 травня

П’ять дронів збили над територією Дніпропетровської області, повідомили в ОВА. Водночас окупанти атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300, збити які не вдалося.