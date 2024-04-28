5 із 9 безпілотників збила українська ППО

У ніч на неділю, 28 квітня, російські окупанти вчергове атакували Україну безпілотниками типу Shahed – 5 із 9 БпЛА були невстановленого типу, повідомили у прес-службі Повітряних сил. Українська ППО знищила п’ять повітряних цілей, з них одну – невстановленого типу.

За даними Повітряних сил, окупанти атакували Україну чотирма безпілотниками Shahed з кримського мису Чауда. Ще п’ять дронів, тип яких не вдалося встановити, випустили з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

«В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири “шахеди” знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результат роботи ППО вночі 28 квітня

Ще чотири невстановлені безпілотники атакували Миколаївщину, де є руйнування. За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, БПЛА атакували готель в історичній частині міста, який нещодавно відновив роботу після обстрілу у 2022 році. Крім того, пошкоджені дитяча спортивна школа та прилеглий стадіон. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Речник Оперативного командування «Південь» Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі телемарафону, що невстановлені дрони росіян були розвідувальними. За словами військовослужбовця, Росія випускає по Україні дрони «Орлан-10», ZALA, SuperCam, рідше – БпЛА «Форпост» чи Mohajer-6.

Зазначимо, окупанти також випустили з Бєлгородської області зенітну керовану ракету С-300. Яку область вона атакувала та куди влучила, у прес-службі Повітряних сил не уточнили.