Сили ППО знищили 15 ударних БпЛА

В ніч на вівторок, 23 квітня, російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed, а також балістичними ракетами «Іскандер-М». Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Бєлгородської області (Росія). Крім того, окупанти випустили по Україні 16 ударних БпЛА типу Shahed з мису Чауда (тимчасово окупований Крим) та Курської області (Росія).

Українські захисники знищили 15 ударних безпілотників у межах Миколаївської, Одеської, Київської та Черкаської областей.

«Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки в Одесі отримали поранення семеро людей, з них двоє – діти.

«Пошкоджено житлові будинки, сталося займання. Нашим рятувальникам вдалося врятувати 34 особи, з них троє дітей», – повідомив Олег Кіпер.

Пізніше Олег Кіпер уточнив, що внаслідок нічної атаки поранення отримали дев’ятеро людей. Серед постраждалих двоє дітей 12 та 9 років, а також двоє немовлят, яким ще немає одного року.

«Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані середнього ступеня важкості, ще двоє відмовилися від госпіталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці», – розповів Олег Кіпер.

Сили оборони півдня опублікували відео наслідків нічної атаки на Одесу.

На Миколаївщині уламки збитого безпілотника пошкодили торговельну інфраструктуру.

«Сталось займання торговельного павільйону, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями», – повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В небі над Черкащиною українські захисники знищили два ударних безпілотники. За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, постраждалих та руйнувань в області немає.

У Київській міські військовій адміністрації також повідомили, що внаслідок нічної атаки жителі столиці не постраждали.