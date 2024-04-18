Станом на 07:00 18 квітня тривога триває на заході України

Російські окупанти всю ніч атакували області України, застосовуючи безпілотники. Дронова атака зачепила північ, південь, схід та захід – зокрема, в Івано-Франківській та Хмельницькій областях пролунали вибухи, повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ у четвер, 18 квітня.

Росіяни розпочали атакувати Україні безпілотниками приблизно о 22:00 17 квітня. Тоді Повітряні сили повідомили про рух групи дронів з Донецької області, які летіли в бік Дніпропетровщини. До півночі українські захисники зафіксували ще кілька груп БПЛА, які рухалися в напрямку Харківщини, Запоріжжя, Полтавщини та Черкащини.

Повітряна тривога також лунала на Київщині та Житомирщині, а згодом на Одещині та Вінничині. Приблизно о 01:25 Повітряні сили повідомили про групу безпілотників, які летять із західним курсом – зокрема, в напрямку Хмельницької області та Старокостянтинова.

Приблизно о 06:00 безпілотники помітили на кордоні Хмельницької та Тернопільської областей, а згодом їх зафіксували на Івано-Франківщині. У прес-службі Повітряних сил уточнили, що БПЛА рухалися в напрямку Коломиї.

Вже вранці на Хмельниччині та Івано-Франківщині пролунали вибухи. Про наслідки дронової атаки наразі невідомо. Станом на 07:00 для Прикарпаття досі існує загроза застосування безпілотників, повітряна тривога триває на Тернопільщині, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області. Приблизно о 07:30 Повітряні сили повідомили про відбій повітряної тривоги.

Наслідки нічної атаки дронів 18 квітня

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що росіяни атакували захід України десятками дронів. Кілька з них знищили в межах Прикарпаття. За словами Марцінківа, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, росіяни атакували дронами об’єкти критичної інфраструктури. Всі БПЛА, які зафіксували на Прикарпатті, вдалося збити.

«Унаслідок падіння уламків виникли пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби», – повідомила Світлана Онущук.

Крім того, є влучання на Дніпропетровщині – голова ОВА Сергій Лисак повідомив про руйнування на Нікопольщині. Один дрон вдалося збити над Криворізьким районом, проте ще чотири БПЛА вдарили по Нікопольському.

Внаслідок дронової атаки пошкоджені два приватних будинки та автомобіль. Постраждалих внаслідок дронової атаки на Дніпропетровщині немає.

Також один дрон Shahed знищили вночі на Херсонщині, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.