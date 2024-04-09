У ніч на вівторок, 9 квітня, російські військові атакували Львівську область безпілотниками. Сили ППО зуміли знищити усі дрони, але їхні уламки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

«Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області. На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили», – написав голова ЛОВА.

За словами Максима Козицького, унаслідок пожежі ніхто не постраждав, системи життєзабезпечення області працюють у звичному режимі. За даними Міненерго, на Львівщині ворог пошкодив високовольтну підстанцію – там було займання.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 9 квітня ворожа армія атакувала Україну 20 безпілотниками. Під час протиповітряних боїв збито усі 20 ворожих дронів у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.