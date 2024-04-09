Росіяни знову масовано атакували Україну дронами Shahed
Росіяни випустили по Україні 20 дронів-камікадзе Shahed
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Росіяни вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу Shahed. Про це 9 квітня повідомили Повітряні сили.
Зазначається, що російські окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.
До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Врезультаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.
Жодних деталей щодо можливих руйнувань через падіння уламків безпілотників наразі немає.