Росіяни вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу Shahed. Про це 9 квітня повідомили Повітряні сили. Зазначається, що російські окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Врезультаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях. Жодних деталей щодо можливих руйнувань через падіння уламків безпілотників наразі немає.

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