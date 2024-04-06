Зокрема, Росія випустила ракету «Калібр» з акваторії Чорного моря

У ніч на суботу, 6 квітня, Росія вчергове здійснила комбіновану атаку на українські області. Цієї ночі окупанти атакували низку регіонів дронами-камікадзе та крилатими ракетами, повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Повітряна тривога розпочалася приблизно о 23:50, коли Повітряні сили оголосили про загрозу застосування БПЛА для Дніпровської, Запорізької та Харківської областей. Приблизно 0:20 у Харкові пролунали вибухи в одному з житлових районів.

Ворожі безпілотники також випустили з півдня – дрони з тимчасово окупованого Криму атакували Миколаївську, Одеську та Дніпропетровську область. Крім того, безпілотники скерували у центральні регіони України – Черкащину, Полтавщину та Київщину. Також БПЛА помітили на Вінниччині, Сумщині та Житомирщині. Частина безпілотників атакувала Хмельницьку область – зокрема, БПЛА скерували на Старокостянтинів.

Приблизно о 04:50 Повітряні сили повідомили про запуск крилатих ракет з Курської області Росії, які пролетіли через Чернігівщину та Полтавщину курсом на Миргород. Згодом ракети змінили курс та атакували Черкаську і Київську області, також залетівши на територію Житомирської області.

Крім того, росіяни випустили ракету «Калібр» з акваторії Чорного моря, які атакували Миколаївську та Одеську області. Приблизно о 06:28 Повітряні сили скасували повітряну тривогу для областей.

За даними сил ППО, за ніч українські військові збили 31 з 38 повітряних цілей у небі над Україною. Загалом росіяни атакували Україну 32 ударними БПЛА типу Shahed та шістьома ракетами різних типів:

трьома С-300 із Бєлгородської області,

двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 з Саратовської області,

крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Результат роботи ППО уночі 6 квітня

«В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету “Калібр” та 28 ударних БпЛА Shahed-131/136», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

За даними Сил оборони півдня, сім безпілотників збили над Херсонщиною, три – на Запоріжжі, ще три на Дніпропетровщині та один на Миколаївщині.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук уточнив, що над Херсонщиною збили шість безпілотників. Він також показав відео збиття БПЛА над областю.

Наслідки російської атаки на Україну

Найбільше від російського масованого обстрілу постраждав Харків – там безпілотники атакували житлову забудову. За даними мера міста Ігоря Терехова, БПЛА пошкодили щонайменше дев’ять багатоповерхівок, три гуртожитки та адміністративні будівлі. Крім того, від обстрілу постраждали крамниця, СТО, автозаправка та щонайменше 10 автомобілів.

«Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок маємо 6 загиблих та 10 поранених», – повідомив Ігор Терехов.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість поранених внаслідок атаки на Харків зросла до 11 людей. Пізніше голова Харківської поліції Сергій Болвінов повідомив, що кількість загиблих зросла до семи людей.

«Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев'ятиповерхівок – дві вирви, розміром 5 на 5 метрів. На жаль, маємо сімох загиблих внаслідок цієї атаки. Ще одинадцятеро людей отримали поранення», – повідомив Сергій Болвінов.

Вибухи також лунали у Запоріжжі. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що приблизно о 05:50 у місті пролунали два вибухи.

«Ракетним ударом ворог пошкодив мелітопольський дім у Запоріжжі. Під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони знищено 3 ударних БпЛА типу Shahed-131/136», – повідомив Іван Федоров.

Атака пошкодила виробничі будівлі на Запоріжжі, зайнялася пожежа. В області внаслідок обстрілу загинули четверо людей, а ще 23 поранено. У прес-службі поліції повідомили, що черед постраждалих – двоє дітей та правоохоронець. Через атаку загинули двоє чоловіків та дві жінки. Зазначимо, у прес-службі Запорізької ОВА повідомили про 25 постраждалих від російського обстрілу.

У прес-службі Сил оборони півдня повідомили, що на Херсонщині також пролунали вибухи – там пошкоджене агропідприємство, зайнялася пожежа.

«Цього разу дуже концентрованою була атака в напрямку Херсонської області, що не дуже типово, тому що це, власне, прифронтова область, але все ж таки, розуміючи особливості пори року зараз, ворог атакував сільськогосподарські потужності цього регіону», – повідомила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вибухи лунали також на Київщині. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що над областю збили всі ворожі цілі, проте не уточнив, скільки саме БПЛА та ракет атакували область. Влучань в житлові об’єкти та критичну інфраструктуру немає.

«Жертви та постраждалі внаслідок атаки відсутні. В результаті падіння уламків збитих цілей відбулася пожежа ангарного приміщення в одному з населених пунктів. Пожежа вже локалізована», – повідомив голова ОВА.

Крім того, вибухи чули на Дніпровщині та Хмельниччині. За даними Хмельницької ОВА, вночі ППО в регіоні збили п’ять безпілотників Shahed – інформації про пошкодження, загиблих та травмованих не надходила.

Зазначимо, через російську атаку на Україну Оперативне командування ЗС Польщі підіймало у повітря власну авіацію та авіацію країн-союзників. У польських збройних силах попередили місцевих мешканців про те, що літаки можуть спричинити шум на південному сході країни.