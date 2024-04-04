Внаслідок нічної атаки на Харків загинули троє рятувальників

В ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків кількома групами безпілотників типу Shahed. Внаслідок атаки загинули четверо людей, серед них – троє рятувальників. Ще дванадцятеро людей отримали поранення. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Близько 00:20 Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА. Перші вибухи у Харкові пролунали близько 01:00. Один із безпілотників поцілив у чотирнадцятиповерховий будинок.

«Один потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни», — повідомив міський голова Харкова.

Вже о 01:50 у місті пролунали повторні вибухи. У прес-службі ДСНС повідомили, що внаслідок повторної атаки безпілотників двоє рятувальників загинули на місці події, ще один – помер по дорозі в лікарню. У ДСНС зазначили, що під час повторної атаки БпЛА рятувальники проводили операцію з порятунку 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на третьому поверсі.

«Рятувальники, які прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару безпілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Загалом внаслідок нічної атаки, за словами міського голови Харкова, загинуло четверо людей. Ще дванадцятеро – отримали поранення. Серед постраждалих – рятувальник, медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з ДСНС прибула на місце події, та поліцейський.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти випустили по Харкову щонайменше 15 ударних безпілотників. Частину із них збили українські захисники. Втім, влучання зафіксували в Новобаварському районі, Слобідському, Салтівському районах міста. Троє постраждалих внаслідок нічної атаки наразі перебувають у важкому стані.

Поліція Харківської області показала відео повторного російського удару, коли на місце атаки вже прибули екстрені служби.

«Слідча поліції та оперативник, який зняв ці кадри, встигли врятуватися. Наші загиблі героїчні колеги – це троє водіїв пожежно-рятувальної техніки. Цей обстріл стався в Новобаварському районі, росіяни знову били по житлових будинках, спалахнула пожежа», – написав керівник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

Міністр внутрішнії справ України Ігор Клименко уточнив, що загиблі рятувальники: 52-річний Владислав Логінов, 32-річний Сергій Байдалінов та 41-річний Володимир Матюшенко.

«Не будучи комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. РФ продовжує ігнорувати норми міжнародного права. Вся велика родина МВС співчуває горю близьких загиблих», – написав Ігор Клименко.

Пізніше у прес-службі Повітряних сил уточнили, що росіяни атакуали Харківщину 20 ударними БпЛА типу Shahed з Курської області. В результаті протиповітряного бою мобільні групи знищили 11 ударних безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 2 квітня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської і Кіровоградської областей. Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про влучання і пошкодження енергетичного об'єкта. У Дніпрі через падіння уламків безпілотника сталися дві пожежі. Їх загасили.