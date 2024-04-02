Робота мобільної групи українських ППО

У ніч на вівторок, 2 квітня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської і Кіровоградської областей. Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

За інформацією Сил оборони, вночі росіяни використали для атаки дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 з півдня.

«Під прицілом була енергетична інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович підтвердив влучання і пошкодження енергетичного об'єкта. За його словами, інформації про постраждалих не було.

Як повідомили у Дніпровській ОВА, у Дніпрі зайнялися внаслідок атаки через падіння уламків сталися дві пожежі. Їх загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля й пожежна частина.

Керівник Дніпропетровської обладміністрації Андрій Лисак заявив, що над територією регіону було збито дев'ять російських дронів. «Вночі сили ППО знищили над областю 9 дронів-камікадзе – в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах.

Крім того, внаслідок вечірньої атаки по Кривому Розі у трьох дев'ятиповерхових будинках вибито вікна, пошкоджено автомобіль та лінію високовольтних передач, додає голова ОДА. При ударі постраждала жінка, яка лікуватиметься вдома.