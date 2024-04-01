Російська армія завдає масованих ракетних ударів на світанку для того, щоб виснажити військових, які відстежують повітряну загрозу. Про це 1 квітня заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«До системи виснаження відноситься і час проведення атак. Пам’ятаємо всі, що як раз перед світанком, коли найважче зосередитись. Системи протиповітряної оборони працюють не самостійно – ними керують люди. І протягом нічного бойового чергування людський організм виснажується», – сказала Гуменюк.

За її словами, саме з цієї причини росіяни проводять свої атаки в такий ранній час. Гуменюк також додала, що російська тактика спрямована на виснаження системи ППО та в цілому потенціалу держави, здатної забезпечувати свої фронтові потреби.

Нагадаємо, раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни накопичили в Криму новітні ракети «Циркон» та продовжуватимуть вдаватися до точкового терору, зокрема проти Києва.

Речник Повітряних сил України Ілля Євлаш заявив, що ймовірне застосування російськими військами гіперзвукових ракет «Циркон» може свідчити про те, що у РФ виник дефіцит інших типів ракет.