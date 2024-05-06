На понеділок, 6 травня, Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує різку зміну погоди у Львові та області.

Як вказано в повідомленні синоптиків, у понеділок, 6 травня, у Львові вдень очікуються грози, місцями град, пориви південно-західного вітру та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі 8-13°С тепла, в горах подекуди 1-6°С тепла, вдень 21-26°С тепла.

Крім цього, за повідомленням ДСНС, цього дня у Львові очікується надзвичайний (пʼятий) рівень пожежної небезпеки.

В обласному управлінні ДСНС закликали мешканців бути пильними на вулицях, зокрема, не ходити під розлогими деревами, а також уникати рекламних щитів, ліній електропередач та дахів будинків.