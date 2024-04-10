Попереднє рекордне значення цього дня синоптики зафіксували у 1968 році

У вівторок, 9 квітня, у Львові синоптики зафіксували черговий температурний рекорд. Цього дня було найтепліше за усю історію спострежень – з 1946 року. Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, 9 квітня максимальна температура повітря у Львові піднялася до 25,8°C. Попереднє рекордне значення цього дня синоптики зафіксували у 1968 році – тоді температура повітря у Львові становила 24,7°C.

На середу, 10 квітня, синоптики прогнозують також теплу погоду – 19-24 °C. Також можлива мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Найтепліший день 10 квітня був у 1967 році. Тоді синоптики зафіксували 24,4°C.

Нагадаємо, температура повітря в останні дні березня та у перший день квітня 2024 року була найтеплішою за останні 78 років.