Температура повітря в останні дні березня та у перший день квітня була найтеплішою у Львові за останні 78 років

Синоптики львівського гідрометцентру три дні поспіль фіксували нові історичні температурні рекорди у Львові. Температура повітря в останні дні березня та у перший день квітня була найтеплішою у Львові за останні 78 років. Про це інформують синоптики.

У суботу, 30 березня, синоптики зафіксували у Львові 23,5°C, що є абсолютним рекордом для цього дня за весь час спостережень. Попередній рекорд встановили у 1968 році – 21,7°C тепла. У неділю, 31 березня, у Львові також фіксувало рекордно високу температуру повітря для цього дня – 23,2°C тепла. Попередній рекорд встановили також у 1968 році – 21,4°C тепла.

Ще один рекорд, третій день поспіль, синоптики зафіксували у понеділок, 1 квітня. Температура повітря у цей день сягала 25,9°C тепла у Львові. Попередній рекорд фіксували у 2021 році – 21,4°C.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря у вказані дні є найвищою за останні 78 років.