У Львові сухо, сонячно і майже спекотно

У суботу, 30 березня, температура повітря у Львові побила черговий історичний температурний рекорд. Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

З даними синоптиків, 30 березня стовпчики термометрів у Львові піднялися до 23,5 градусів вище нуля. Попереднє рекордне значення цього дня синоптики зафіксували у 1968 році – тоді температура повітря у Львові становила 21,7 градус тепла.

На неділю, 31 березня, Львівський гідрометцентр також прогнозує теплу погоду. Уночі температура повітря у Львові становитиме 9-11 градусів тепла, на Львівщині – 8-13. Вдень – 22-24 і 21-26 градусів відповідно. Вдень – поривчастий вітер. Опадів не прогнозується.

Додамо, що це вже сьомий історичний температурний рекорд у Львові з початку року. Попередні синоптики зафіксували упродовж трьох днів 10-12 лютого, 27-28 лютого і 16 березня.

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