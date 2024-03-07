Метеорологічна зима на території Прикарпаття фактично закінчилася наприкінці січня

Метеорологічна зима на території Івано-Франківської області у 2024 році закінчилася наприкінці січня, а лютий став найтеплішим за весь період спостережень українських синоптиків.

Як повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології 7 березня, взимку середні температури повітря на території Прикарпаття становили 1,4-2,7⁰С тепла, що на близько 4 градусів вище норми.

«Всі зимові місяці були теплішими від норм, особливо лютий, який був найтеплішим за увесь період спостережень. У певні дні грудня, січня та лютого на метеостанціях області спостерігалося досягнення або перевищення абсолютних денних максимумів, максимумів середньодобових температур, а окремі ночі були теплішими від максимальних показників в ці дні», – зазначили в Гідрометцентрі.

За словами синоптиків, метеорологічна зима на території Прикарпаття фактично закінчилася наприкінці січня. Також зимовий сезон 2023-2024 років відзначився понаднормовою кількістю опадів. Найбільше їх випало у січні – в 1,5 рази вище норми, а на високогір’ї (Пожежевська) зафіксували найбільшу кількість опадів в зимовий період за увесь період спостережень.