Синоптики два дні поспіль, 27 – 28 лютого, фіксують нові температурні рекорди у Львові

Синоптики два дні поспіль, 27 – 28 лютого, фіксують нові температурні рекорди у Львові. Температура повітря у ці дні становила 16 – 17°C, що є рекордно високими показниками за історію спостережень Львівського гідрометцентру.

Про встановлення нових температурних рекордів синоптики повідомляли на офіційній сторінці гідрометцентру. У вівторок, 27 лютого, у Львові зафіксували 17,8°C тепла, що є рекордно високою температурою для цього дня. Попередній рекорд встановили у 2008 році, коли у місті було 13,5°C тепла.

У середу, 28 лютого, синоптики знову зафіксували рекордно високу температуру повітря у Львові. Позначки термометра показували 16,4°C, попередній рекорд цього дня фіксували у 2017 році, коли температура повітря становила 15,2°C тепла.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 27 та 28 лютого є найвищою у ці днів за останні 78 років.

Нагадаємо, що протягом 10 – 12 лютого у Львові також фіксували нові історичні температурні рекорди у ці дні.