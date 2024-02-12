Протягом 10 – 12 лютого синоптики фіксують у Львові нові історичні температурні рекорди. У суботу у місті було 12,5°С тепла, у неділю – 11°С, а у понеділок уже зафіксували – 14,9°С. Це абсолютні максимуми за весь час спостережень львівського гідрометцентру у ці дні, тобто за останні 78 років.

Як повідомили ZAXID.NET у львівському регіональному гідрометцентрі, у понеділок, 12 лютого, станом на 14:00 у Львові було зафіксовано 14,9°С тепла. Це найтепліше 12 лютого за весь час спостережень львівського гідрометцентру, попередній рекорд встановили у 1974 році – 12°С.

Протягом вихідних, 10 – 11 лютого, у Львові також фіксували історичні температурні рекорди. У суботу, 10 лютого, у місті було 12,5°С тепла, що є найтеплішим 10 лютого за останні 78 років, попередній рекорд був зафіксований у 1958 році – 8,3°С. Щодо неділі, то 11 лютого у Львові зафіксували рекордні 11°С, попередній рекорд також встановили у 1958 році – 10,4°С.