У суботу, 11 лютого, синоптики зафіксували у Рівному температурний рекорд. Стовпчики термометрів цього дня піднялися до +8,4°C.

За даними багаторічних спостережень Рівненського обласного центру з гідрометеорології, досі найвищою температура повітря 11 лютого була у 1958 році. Тоді показник становив +8,1°C.

Додамо, що за інформацією Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні очікується плюсова температура. У західних регіонах прогнозують дощову погоду, туман, а місцями – ожеледицю на дорогах.

У Рівненській області 13 лютого температура повітря вночі коливатиметься від 1°C до 6°C тепла, вдень від 3°C до 8°C тепла. У ніч на 14 лютого температура повітря впаде до -2°C, а вдень підніметься до 7°C тепла. 15 лютого буде хмарно з проясненнями. Температура вночі від -2°C до +3°C, вдень від 0°C до 5°C тепла. У п’ятницю, 16 лютого, температура вночі коливатиметься від -3°C до +2°C тепла, вдень від 0°C до 5°C тепла.