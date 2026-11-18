Олександра Слобоженка затримали в Італії

В Італії затримали блогера Олександра Слобоженка, якого підозрюють у несплаті понад 200 млн грн податків. Про це у середу, 18 листопада, повідомила «Українська правда».

За даними «Української правди», 28-річного Олександра Слобоженка затримали у вівторок, 17 листопада, на території одного з готелів. Затримання відбулось на підставі запиту Бюро економічної безпеки України.

«РБК-Україна» додає, що для затримання блогера італійські правоохоронці організували засідку після того, як отримали інформацію про його місцеперебування. Затримання сталося у місті Річчоне, а потім Слобоженка перевели до в’язниці «Казетті» в провінції Ріміні, де він очікуватиме екстрадиції в Україну.

Справа Олександра Слобоженка

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16 серпня 2024 року Офіс генерального прокурора заочно повідомив Олександру Слобоженку про підозру в ухиленні від сплати 213 млн грн податків (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 ККУ).

За даними слідства, із січня 2020 року до серпня 2023 року Олександр Слобоженко набув у власність криптовалютні активи на суму, еквівалентну понад мільярду гривень за тодішнім курсом НБУ. Ці кошти він отримав від діяльності незареєстрованої компанії, яка надавала послуги з арбітражу інтернет-трафіку.

Щоб приховати реальні доходи, блогер конвертував гроші у криптовалюту через різні платіжні системи та електронні гаманці, зареєстровані на нього та його знайомих. Згодом кошти переводили в готівку та обмінювали на іноземну валюту. Водночас Слобоженко не декларував ці доходи та не сплачував із них податки. На момент оголошення підозри блогер перебував за кордоном.

2 вересня того ж року суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Своєю чергою, поліція оголосила Олександра Слобоженка в розшук.

30 квітня 2025 року Слобоженко опублікував в інстаграмі відео, у якому підтвердив несплату податків. Він пояснив це тим, що «не розбирався й не знав», як правильно вести бізнес. Блогер пообіцяв погасити податковий борг і повідомив, що вже передав 20 млн грн Силам оборони.

Ще раніше, у квітні 2024 року, журналіст «Української правди» Михайло Ткач повідомив, що Олександр Слобоженко та його друзі виїхали з України попри загальну мобілізацію. За даними журналіста, чоловіки перетнули кордон на підставі документів про непридатність до військової служби.