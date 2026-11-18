Андрій Осіпов фігурує на плівках НАБУ під прізвиськом «Кримінал»

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Осіпову на прізвисько «Кримінал», фігуранту операції НАБУ та САП «Карфаген-2». Його підозрюють у створенні злочинної організації, організації надання хабарів і катувань, виготовленні та збуті підроблених грошей, а також легалізації майна. Про це повідомили Transparency International Ukraine та Центр протидії корупції в середу, 18 листопада.

За словами прокурора, Андрій Осіпов («Кримінал») та громадянин Росії Єгор Буркін («Мексиканець») керували злочинною організацією. До неї також входили співробітники СБУ, Нацполіції та прокуратури.

«Прокурор зазначив, що Осіпов мав окремий телефон виключно для спілкування зі співробітниками СБУ, контакти були підписані псевдонімами. В Осіпова був свій водій зі зброєю, який був позаштатним працівником СБУ. Він безперешкодно перетинав кордон, а також вільно пересувався під час комендантської години», – повідомляє ЦПК.

За даними прокурора, Осіпов залучив до прикриття діяльності організації генерала СБУ Сергія Дуку, з яким був знайомий із 2022 року. Співробітник Нацполіції Володимир Ценов забезпечував роботу шахрайських колцентрів і попереджав про слідчі дії, а Олександр Дем’янчук із управління Нацполіції Київщини передавав фігурантам дані з держбаз, інструктував щодо конспірації та повідомляв про обшуки.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також прокурор розповів про епізоди легалізації майна – автомобіля, годинника та інших активів – загальною вартістю 42 млн грн.

Сторона обвинувачення просила суд взяти Осіпова під варту без права на заставу. Адвокати просили відмовити у клопотанні про тримання під вартою або визначити невеликий розмір застави. Слідчий суддя призначив Андрію Осіпову тримання під вартою без права застави до 16 січня 2027 року.

Справа «Карфаген-2» – що відомо

4 листопада НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасники якої платили хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. Під прикриттям правоохоронців зловмисники забезпечували продаж наркотичних засобів через мережу магазинів U420, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти. Окрім того, члени угруповання організовували замовні викрадення людей, катування та вимагання коштів як в Україні, так і за кордоном.

Головні фігуранти плівок

За даними антикорупційного центру «Межа», до злочинної організації входили:

«Кримінал» – Андрій Осіпов, засновник і керівник злочинної організації. Тричі засуджений – за грабіж, викрадення авто та хуліганство. Підтримував тісні зв’язки з правоохоронцями Житомирщини. Ще у 2022 році потрапив у поле зору НАБУ, бо вимагав від імені СБУ 1 млн доларів у громадянина РФ за те, щоб його не екстрадували до Росії.

«Прайс» – Володимир Ценов, один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними слідства, «кришував» колцентри.

«Консультант» – Олександр Дем’янчук, заступник начальника відділу карного розшуку Київської області. Він забезпечував оперативне прикриття і координував виконавців насильницьких злочинів.

«Акім» – Сергій Дука, генерал-майор СБУ. Захищав організацію від уваги інших співробітників спецслужби.