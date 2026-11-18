Російські спецслужби планували диверсію на території Польщі

Наприкінці жовтня – на початку листопада Росія планувала провокацію з великою кількістю жертв на польському кордоні поблизу Калінінградської області. Операція мала відбуватися під чужим прапором і нагадувати провокацію в Гливицях, яку нацисти влаштували перед початком Другої світової війни. Про це у середу, 18 листопада, повідомило польське видання Rzeczpospolita з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників журналістів, попередження про можливу провокацію надійшло від спецслужб партнерських країн. Водночас на таку загрозу вказували й аналітики польських розвідувальних відомств.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 3 листопада повідомляв, що прикордонники помітили підозрілий рух на кордоні з Росією. За його словами, невдовзі після опівночі надійшла інформація про людей із ліхтарями, після чого польська сторона оперативно направила в район необхідні сили.

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«Дуже швидко ми мобілізували там відповідні сили та засоби, і вдалося запобігти провокації», – заявив Туск.

Яку провокацію планувала Росія

За інформацією Rzeczpospolita, російська операція передбачала напад із великою кількістю жертв на польській території поблизу кордону з Калінінградською областю. Також планували можливе перетинання кордону та імітацію нападу на об'єкт, розташований на території Росії.

Співрозмовник видання порівняв задум із провокацією в Гливицях 1939 року. За його словами, людей, які мали перетнути кордон, могли вбити, а біля їхніх тіл залишити докази, які нібито свідчили б про їхнє українське походження.

«Це мало нагадувати провокацію в Гливицях. Звісно, тих, хто перетнув би кордон, найімовірніше, застрелили б або знайшли б біля них докази того, що вони були з України. Метою було припинення допомоги Україні», – розповів співрозмовник.

Такі дії мали створити підстави для звинувачень України та вплинути на підтримку Києва з боку західних партнерів.

Як пише Rzeczpospolita, на російському боці кордону з'явилися офіцери спецслужб. Планування та координацією диверсій і саботажу з території Росії переважно займаються співробітники Головного управління Генерального штабу ЗС РФ – військової розвідки, відомої як ГРУ. Водночас польські спецслужби не мали певності, хто саме мав безпосередньо виконувати диверсію. За однією з версій, до групи могли увійти громадяни України, які проживають у Польщі, або люди, які приїхали б з іншої країни.

За даними видання, подібні попередження отримали також спецслужби країн Балтії – Литви, Латвії та Естонії. Наприкінці жовтня польська влада посилила присутність правоохоронців у прикордонних районах Калінінградської області. До місцевих підрозділів направили поліцейських з інших регіонів країни, озброєних автоматичною зброєю.

Координатор польських спецслужб Томаш Семоняк заявив, що загроза провокації була реальною, тому правоохоронні органи вжили масштабних заходів безпеки.

Нагадаємо, у липні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив про можливі російські провокації проти країн НАТО. Він розповідав, що РФ може використати захоплені українські безпілотники з українським маркуванням для атак на Польщу та інші держави східного флангу Альянсу, щоб звинуватити в цьому Україну.