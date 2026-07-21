Косіняк-Камиш розповів про можливі російські операції «під чужим прапором»

Росія може використати захоплені українські безпілотники для провокацій проти країн НАТО, зокрема Польщі. Про таку загрозу у вівторок, 21 липня, попередив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, одним із питань засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки став можливий сценарій російської операції «під чужим прапором». Він передбачає використання дронів із українським маркуванням для атак на Польщу чи інші держави східного флангу НАТО.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Ми вже бачили провокації із застосуванням дронів, тому знаємо, на що здатна Російська Федерація. Саме тому пильність і попередження про можливі подібні дії є надзвичайно важливими», – заявив Косіняк-Камиш.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Міністр зазначив, що потенційною мішенню таких провокацій можуть стати Польща, країни Балтії, Фінляндія та Румунія. Також під час засідання обговорювали інші форми гібридних загроз з боку Росії, зокрема глушіння GPS-сигналу та організацію диверсій.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що Сполучені Штати попередили Польщу про можливу збройну провокацію з боку Росії, метою якої може бути перевірка рішучості НАТО та спроба змусити Захід скоротити підтримку України.