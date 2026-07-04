Російські держмедіа та мережі тролів поширюватимуть ці повідомлення в інфопросторі

Російська ФСБ готує інформаційну провокацію із використанням сфальсифікованих документів про Волинську трагедію для розколу взаємин між Україною та Польщею. Про це 4 липня повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, російські спецслужби планують 5 липня оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, а саме Волинської трагедії. Мета цієї інформаційної операції – підірвати українсько-польські відносини.

Російські державні медіа та мережі тролів уже отримали завдання максимально поширити сфальсифіковані матеріали в інформаційному просторі.

Керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко зазначив, що директор ФСБ РФ Алєксандр Бортніков нині особисто координує російські інформаційні операції, спрямовані на розкол між Україною та Польщею.

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«Ворог цинічно експлуатує болючі історичні теми, намагаючись штучно розпалити ворожнечу між Україною та Польщею. Мета цієї спецоперації ФСБ – руйнування стратегічного партнерства через маніпуляції минулим», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Волинська трагедія – двосторонні масові вбивства поляків та українців на Волині під час Другої світової війни (1942-1943 роки). Варшава заявляє, що жертвами трагедії стали 100 тис. поляків. Однак різні історики кажуть, що кількість загиблих серед польського населення становить від 30 до 70 тис. людей. Водночас кількість загиблих українців сягає від 5 до 20 тис. людей. Також між Польщею та Україною виникали суперечки щодо назви цих подій. Варшава називає вбивства поляків «геноцидом». Однак Україна офіційно трактує події тих років як «трагедію» та закликає до взаємних вибачень.

В інтерв’ю ZAXID.NET історик, народний депутат і колишній голова Українського інституту національної памяті Володимир В’ятрович розповів, що політизація теми Волинської трагедії розпочалася ще на початку 2000-х років. За його словами, останніми роками дискусія навколо цієї теми лише загострилась: нерідко польські політики самі публічно трактують спільне минуле українців та поляків, представляючи Польщу винятково як жертву.