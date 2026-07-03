Польську армію попередили про можливі плани Москви

Сполучені Штати попередили Польщу про можливу збройну провокацію з боку Росії, метою якої може бути перевірка рішучості НАТО та спроба змусити Захід скоротити підтримку України. Про це у п'ятницю, 3 липня, повідомила газета The Telegraph.

Вашингтон передав Варшаві кілька попереджень щодо можливих планів Москви. За інформацією співрозмовників видання, Росія може вдатися до провокації вже найближчими місяцями.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Серед можливих сценаріїв називають удари ракетами або безпілотниками по критичній інфраструктурі Польщі, зокрема електростанціях, а також імітацію авіаударів, які змусять польську систему протиповітряної оборони реагувати.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Польські джерела у сфері безпеки також не виключають сценарію обмеженого наземного вторгнення через східний фланг НАТО. За словами співрозмовника у польській розвідці, у найгіршому випадку може відбутися гібридна атака в прикордонному регіоні із залученням російських або білоруських військових. Москва може пояснити таке проникнення нібито випадковим перетином кордону через збій GPS або «рятувальною місією» для евакуації несправного гелікоптера. За задумом Кремля, США могли б схилити Польщу не до військової відповіді, а до переговорів із Росією чи Білоруссю. Після цього російські військові могли б залишити польську територію за підсумками переговорів, що Москва подала б як власну перемогу.

Однією з ключових вимог Росії під час таких переговорів, за даними джерел, може стати припинення західної військової допомоги Україні в обмін на виведення військ. Видання зазначає, що потенційна наземна операція може здійснюватися як із території Калінінградської області, так і з території Білорусі.

При цьому жодних офіційних підтверджень таких планів Росії наразі немає.

Доповнено о 14:59. Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи попередження США, заявив, що Польща «дуже інтенсивно готується до різних сценаріїв», передає WP Wiadomości. Під час пресконференції 3 липня він розповів, що донедавна «його досить сильно критикували за попередження про такий тип загрози», і тепер він відчуває «гірке задоволення», що врешті інформацію про можливі російські провокації підтвердили спецслужби.

«Я не хочу нікого лякати, але найближчі місяці, також через дещо змінний характер війни в Україні, можуть бути справді критичними. Особливо в країнах Балтії», – сказав Туск.

Нагадаємо, 22 травня президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати додатково перекинути до Польщі 5 000 американських військових. На той момент у країні перебували близько 10 тис. бійців США.