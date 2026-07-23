У Другому медоб’єднанні Львова облаштували дитячі простори
Новини Львова від ZAXID.NET за 23 липня
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У четвер, 23 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Хантавірус на Львівщині. Мешканець Стрия привіз інфекцію після подорожей у Хорватії та Карпатах.
- Медичний квартал. У Львові створюють безбар’єрний та комфортний простір біля лікарень.
- «Теплокровні» зібрали донорів. Мобільний хаб для здачі крові працював на площі Ринок.
- У лікаря не страшно, а в поліклініці цікаво. Затишні простори для дітей облаштовують у медзакладах Львова.
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