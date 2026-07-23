У Міжнародному арбітражі є провадження щодо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові

Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати (ICC) у Парижі офіційно підтвердив, що у спорі між ЛКП «Зелене місто» та польською компанією Control Process S.A. щодо будівництва сміттєпереробного заводу не існує жодного остаточного арбітражного рішення. Це спростовує публічні заяви польської сторони про нібито численні рішення міжнародного арбітражу на її користь.

Як повідомили в четвер, 23 липня, у Львівській міськраді, офіційну інформацію отримали у відповідь на запит до Секретаріату Міжнародного арбітражного суду ICC.

У відповіді ICC зазначено, що:

між ЛКП «Зелене місто» та Control Process S.A. існує лише одне арбітражне провадження;

станом на 17 липня 2026 року арбітражний трибунал у цій справі ще не сформований;

жодного рішення по суті спору або остаточного арбітражного рішення не ухвалено.

«Останнім часом у мережі було багато заяв про нібито програні Львовом справи, на користь польської компанії. Ми від початку пояснювали, що це маніпуляція і що жодного остаточного рішення у цій справі немає. Але, очевидно, багатьом було складно повірити, що можна вигадати про десятки неіснуючих справ. Як бачимо, можна.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Тепер маємо офіційну відповідь із Парижа: провадження одне, арбітражний трибунал ще не сформований, а жодного рішення по суті спору чи остаточного арбітражного рішення не ухвалено. Сподіваюся, це нарешті поставить крапку в цій інформаційній маніпуляції», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Також у Секретаріаті ICC підтвердили, що в межах цього спору розглядалися дві заяви про застосування тимчасових заходів. Перша не була прийнята до розгляду, а за другою Надзвичайний арбітр 16 травня 2026 року відхилив усі вимоги та клопотання Control Process S.A., в яких польська компанія вимагала заборонити розривати з нею контракт. Арбітраж в Парижі також поклав на польську компанію обов’язок сплатити адміністративні витрати ICC, гонорар і витрати Надзвичайного арбітра та відшкодувати ЛКП «Зелене місто» частину юридичних витрат.

Таким чином, як зазначають в ЛМР, офіційна відповідь Міжнародного арбітражного суду ICC підтверджує: на сьогодні не існує жодного остаточного рішення міжнародного арбітражу у спорі між ЛКП «Зелене місто» та Control Process S.A., а твердження про нібито остаточні перемоги польської сторони не відповідають фактичному стану арбітражного провадження.

Разом з тим ЛКП «Зелене місто» отримало рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (МКАС при ТПП України) щодо юрисдикції у спорі з Control Process S.A. Арбітражний суд дійшов висновку, що МКАС при ТПП України не має повноважень розглядати цей спір по суті.

Арбітражний трибунал складався з трьох арбітрів – з України, Польщі та Іспанії. Більшістю голосів (арбітри з Польщі та Іспанії) було вирішено, що юрисдикція МКАС відсутня. Водночас український арбітр висловив окрему думку, зазначивши, що МКАС має повне право розглядати цей спір, а також вказав на ризик скасування такого рішення компетентним судом через можливі порушення принципу рівного ставлення до сторін.

«Водночас, це рішення не стосується суті спору між сторонами, а визначає лише, який арбітражний орган має право його розглядати», – додали в ЛМР.

Нагадаємо, у квітні 2026 року через численні порушення та зриви термінів у Львові розірвали контракт із польським підрядником, що будував сміттєпереробний завод.