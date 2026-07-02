Сума збитків підприємству водопостачання та водовідведення (PWiK Sp. z o.o.) оцінюється у 6 млн злотих

Польська компанія, яка є частиною Control Process S.A., фігурує у кримінальній справі через проєкт модернізації очисних споруд у місті Яроцин. У регіональній прокуратурі в Лодзі розповіли деталі кримінальної справи, відповідаючи на запит ZAXID.NET. Раніше через невиконання підрядником своїх зобов’язань Львів розірвав з ним договір на будівництво сміттєпереробного заводу.

Підприємство водопостачання та водовідведення (PWiK Sp. z o.o.) у Яроцині Великопольського воєводства звернулося до польських правоохоронців через проєкт модернізації очисних споруд у селі Цельца. Виконавцем була компанія Control Process EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o., яка входить до Control Process S.A. і має спільних бенефіціарів.

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У регіональній прокуратурі в Лодзі ZAXID.NET розповіли, що ймовірне правопорушення полягало в поданні тендерної пропозиції, що містила недостовірні відомості про залучення певних субпідрядників. Кримінальну справу порушили у 2020 році, а із 2022 року її передали регіональній прокуратурі у Лодзі.

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У липні 2022 року двом представникам компанії висунули обвинувачення за статтею 297 § 1 Кримінального кодексу (кредитне шахрайство, використання підроблених чи неправдивих документів). У 2026 році одному з підозрюваних доповнили підозру статтею про замах на шахрайство. Прокуратура не називає прізвищ підозрюваних.

Підозрюваним не обирали запобіжних заходів та не арештовували майно. Сума збитків підприємству водопостачання та водовідведення (PWiK Sp. z o.o.) оцінюється у 6 млн злотих (орієнтовно 1,6 млн доларів). Слідство у справі триває.

Control Process EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o. та уже колишній підрядник будівництва сміттєпереробного заводу у Львові Control Process S.A. входять до однієї групи компаній. Нагадаємо, що Львівська міськрада розірвала договір на будівництво заводу ТПВ через невиконання підрядником своїх зобов’язань.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, Control Process S. A. позиціонує себе як одна з найбільших будівельних компаній Польщі, що працює на ринку з 1991 року. При цьому, ситуація, що виникла з реалізацією проєкту сміттєпереробного заводу у Львові, не унікальна для компанії. На початку серпня 2024 року місто Страховіце Свентокшиського воєводства Польщі розірвало із компанією контракт на будівництво установки з рекуперації енергії. У заяві Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. стверджує, що співпраця із Control Process була «проблематичною».