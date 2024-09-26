Уже кілька тижнів у Львові розгортається скандал довкола польського підрядника, який будує сміттєпереробний завод. Мерія звинуватила компанію Control Process S. A. у порушенні суттєвих умов договору – фірма не продовжила безумовну банківську гарантію, як цього вимагає контракт. А депутат Назарій Бербека, який очолює тимчасову контрольну комісію з питань діяльності ЛКП «Зелене місто», заявив, що роботи з будівництва заводу фактично зупинені.

Як зʼясував ZAXID.NET, це не перший скандал, повʼязаний із Control Process S. A., що стосується банківських гарантій. Низка польських підприємств розривала із підрядником контракти через порушення умов.

ZAXID.NET розповідає, чому будівництво сміттєпереробного заводу у Львові опинилося під загрозою, про сумнівну репутацію підрядника та як міська рада планує виходити з конфліктної ситуації.

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Яким має бути сміттєпереробний завод у Львові

Проєкт сміттєпереробного заводу у Львові з самого початку зіткнувся з труднощами через тривалі процедури вибору підрядника та конфлікти із мешканцями вул. Пластової, які виступали проти будівництва. Гроші на завод дав Європейський банк реконструкції і розвитку та Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Попередня вартість проєкту становить 35 млн євро.

Проєкт сміттєпереробного заводу таки пройшов комплексну державну експертизу та отримав позитивний висновок Мінекології. Тендер на будівництво організовував ЄБРР. Він відбувався у кілька етапів і цей процес затягнувся на роки. У жовтні 2020 року ЄБРР таки погодив генерального підрядника – нідерландсько-литовський консорціум WTT-Axis, що будував подібні заводи у Великій Британії та Італії. Однак згодом банк змінив рішення і переможцем тендеру було оголошено польську компанію Control Process S. A. причому про причини зміни підрядника не повідомляли. Того ж року компанія розпочала будівництво заводу.

Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки ТПВ у Львові має стати першим комплексом такого типу в Україні, що перероблятиме 240 тонн відходів на рік при двозмінній роботі. Завод мали збудувати за два роки.

Чому зупинилося будівництво

Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, впродовж трьох років на території майбутнього сміттєпереробного заводу у Львові тривали будівельні роботи. Міські депутатські комісії неодноразово відвідували будмайданчик і звітували про етапи готовності обʼєкта.

Під час сесії Львівської міської ради 12 вересня 2024 року, на якій депутати погодили 718 млн грн кредиту від «Ощадбанку» на добудову заводу, директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров розповів, що на сьогодні обʼєкт готовий на 70%. Завод на 18,5% обладнаний необхідними для сміттєпереробки засобами. Завершити будівництво планували до 28 лютого 2025 року. Однак через затримку оплати робіт підрядник заявив про ризик, що проєкт розтягнеться ще на 23 дні.

Голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП «Зелене місто» Назарій Бербека тоді зазначив, що фінансування відбувається цільово і згідно з контрактом, але до самого контракту, підготовкою якого займався ЄБРР, є багато питань. Зокрема, до нього не входить будівництво зовнішніх мереж, очисних і захисних споруд, мереж водопостачання і каналізації, тому керівництво ЛКП долучає ці додаткові роботи до проєкту, щоб завод міг функціонувати.

Уже за тиждень міська рада звинуватила компанію Control Process S. A. у невиконанні умов договору. Зокрема польський підрядник не продовжив безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро на виконання контракту.

У ЛКП «Зелене місто» ZAXID.NET повідомили, що однією з вимог ЄБРР під час проведення міжнародного тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові була наявність банківської гарантії від майбутнього підрядника – 10% від суми контракту (3,6 млн євро). Простими словами – підрядник гарантує замовнику, що у випадку порушення ним договору, ЛКП «Зелене місто» отримає гарантовану суму. Ця гарантія має бути безумовною – замовник може стягнути гарантовану суму без додаткових умов. Гарантія також має покривати весь термін дії контракту, тобто, період до лютого 2025 року й рік після його завершення.

«9 вересня 2024 року минав черговий термін дії попередньої гарантії, яка була надана підрядником від ING Bank Slaski. 6 вересня Control Process S. A. надіслав нову гарантію, однак при розгляді документа виявилось, що текст гарантії змінено – підрядник обумовив виплату гарантійної суми рішенням окремої комісії (чого не було в умовах тендеру), а також скоротив термін дії гарантії до 2 грудня 2024 року. Важливо зазначити, що будь-які зміни в текст гарантії підрядник мав погодити з незалежним інженерним наглядом, а також ЄБРР. Цього він не зробив», – повідомили ZAXID.NET в ЛКП «Зелене місто».

Після цього ЛКП «Зелене місто» повідомило Control Process S. A., що надіслана гарантія не відповідає умовам контракту і дало підряднику ще три дні, аби виправити ситуацію. Аналогічний лист надіслала литовська компанія Hydroterra, яка виконує незалежний інженерний нагляд за виконанням контракту. Втім ЛКП “Зелене місто” виправлений документ так і не отримала, тому звернулася в ING Bank Slaski з вимогою виплатити 3,6 млн євро гарантованої суми.

«13 вересня Control process S.A. надіслав інший варіант гарантії, однак і цього разу він був неприйнятний, оскільки мав термін дії до 2 грудня 2024 року. Незалежний інженер вкотре повідомив підрядника про невідповідність документа. 18 вересня завершився семиденний відлік і ЛКП “Зелене місто” змушене було підтвердити банку необхідність здійснення виплати», – додали в ЛКП.

24 вересня під час засідання тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП «Зелене місто» Назарій Бербека заявив, що будівництво «фактично зупинилося, а угоду з польським підрядником можна вважати розірваною».

Що не так із підрядником. Польський досвід

Control Process S. A. позиціонує себе як одна з найбільших будівельних компаній Польщі, що працює на ринку з 1991 року. При цьому, ситуація, що виникла з реалізацією проєкту сміттєпереробного заводу у Львові, не унікальна для компанії. На початку серпня 2024 року місто Страховіце Свентокшиського воєводства Польщі розірвало із компанією контракт на будівництво установки з рекуперації енергії.

Ця установка мала стати однією з перших у Польщі, повністю екологічних так званих RDF-ТЕЦ. Спалюючи сміття, установка могла б забезпечувати мешканців міста теплом і електрикою., Мешканці, своєю чергою, оплачували б значно менші суми за утилізацію сміття, гарячу воду та опалення. Контракт реалізували із серпня 2021 року, Control Process S. A. обрали на відкритому тендері.

«Установка з рекуперації енергії – ще один проєкт, після звільнення від зобов'язання купувати квоти на викиди вуглекислого газу, спрямований на те, щоб стати незалежним від викопного палива, що призведе до зменшення викидів шкідливих забруднюючих речовин в атмосферу та стабілізації цін на тепло для мешканців міста», – йшлось в оприлюдненій 5 вересня заяві Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. у Страховіце.

У заяві ZEC Sp. z o.o. стверджує, що співпраця із Control Process була «проблематичною».

«Варто наголосити, що співпраця ZEC з Control Process була проблематичною протягом тривалого часу. ZEC, як інвестор, вказав на ряд недоліків, затримок і помилок щодо того, як Control Process здійснював інвестиції», – кажуть у ZEC Sp. z o.o.

Серед помилок виконавця муніципальна ТЕЦ зокрема називає такі:

скасування дозволу на будівництво, яке відбулось через помилки у проекті, який підготувала компанія Control Process;

компанія «забула» отримати необхідні в процесі будівництва рішення та водно-правові звіти;

виявлено заборгованість Control Process перед субпідрядниками на суму понад 4 млн злотих, що загрожувало втратою ключових для ZEC технологій;

не було своєчасного представлення продовження повних, передбачених контрактом гарантій виконання контракту.

Президент ZEC Марцін Почеч каже, що розірвання договору із Control Process є хоч і нелегким, але правильним кроком.

«Рішення про розірвання контракту з підрядником ніколи не буває легким, але в цьому випадку воно виявилося правильним. Незважаючи на проблеми, з якими зіткнувся Control Process, відсутність професійних кадрів, необхідних знань і компетенції з боку персоналу, залученого підрядником, ZEC намагався співпрацювати, щоб завершити інвестицію вчасно. Однак, коли некомпетентність, запізнення та відсутність будь-яких дій з боку Control Process призвели до ситуації, яка загрожувала подальшими місяцями затримки в реалізації інвестиції, виникла необхідність розірвати контракт», – зазначив Марцін Почеч.

Після розірвання контракту із Control Process S. A. муніципальна ZEC Sp. z o.o. упродовж місяця самостійно отримала дозволи на будівництво. За словами Марціна Почеча, Control Process S.A. упродовж шести місяців не міг отримати цих дозволів.

Розслідування журналістів про мільйони в каналізацію

Ще один скандал, пов’язаний із компанією Control Process, вибухнув у селі Цельца поблизу Ярочина у Великопольському воєводстві. Там Control Process займався будівництвом інноваційної установки для вилучення фосфору зі стічних вод. Проєкт вартістю 256 млн злотих співфінансував Євросоюз.

Польський портал Fonda.pl у листопаді 2022 року писав, що під реалізації цього проєкту не обійшлося без проблем, повʼязаних зі спробою обману місцевої влади з боку приватної компанії Control Process.

Вперше про справу ймовірних зловживань компанією Control Process написала у травні 2020 році Gazeta Polska у статті «Мільйони можуть піти в каналізацію». Газета описала, як три ґміни – Ловіч, Коло і Яроцін, заявили про порушення, пов’язані з роботою групи Control Process, що виконувала підряд з реконструкції місцевих очисних споруд. Журналіст-розслідувач Пьотр Ніштор зазначив, що всі три інвестиції, пов’язані з реконструкцією місцевих очисних споруд, не були реалізовані. Усі три випадки мають подібну історію: Control Process брав участь у тендері через новостворену компанію, яка не мала власних ресурсів – не було необхідних працівників, обладнання, грошей та досвіду реалізації будь-яких інвестицій. У Польщі закон дозволяє участь у тендері таких компаній, якщо учасник засвідчить, що матиме у своєму розпорядженні субпідрядників.

Після укладення контрактів з компаніями Control Process кожен із муніципалітетів зіткнувся з проблемами. Субпідрядники та експерти, про яких компанія заявляла під час тендеру, не були залучені до проєкту. Підрядник вимагав замінити ці компанії або працівників на нові, хоча вони часто не відповідали вимогам контракту. Наприклад, у муніципалітеті Яроцін генеральний проєктувальник не мав професійного досвіду, про який стверджував один із керуючих директорів Control Process.

Підрядник почав звертатися до замовника за авансовими платежами чи іншими видами допомоги у фінансуванні робіт, хоча в тендері заявив, що має всі необхідні ресурси. Підрядник також поставив під сумнів технічні умови до проєкту, які були йому відомими ще під час тендеру, вимагаючи, серед іншого, додаткової оплати на наступні роботи. Коли затримки загрожували виконанню контракту, був ризик, що замовник узагалі відмовиться від контракту.

Аби цього не допустити, компанія з групи Control Process почала шукати привід відмовитися від будівництва з вини замовника. Для цього, наприклад, виконавець вимагав від замовника гарантії оплати. Якщо її не надають вчасно, підрядник має право розірвати контракт із вини замовника.

Водоканал у Яроціні не отримав гарантії, оскільки банк, з яким він вів переговори, вирішив припинити гарантію. У результаті Control Process відмовився від договору. Як згодом з’ясували в адміністрації ґміни, під час звернення за гарантією банки, які співпрацюють з місцевим водоканалом, отримували анонімні повідомлення, які дискредитують комунальне підприємство.

Реалізацію двох інших проєктів у ґмінах Коло і Ловіч Control Process теж припинив. Водоканал з Яроціна відсудив у Control Process 6,5 млн злотих, а водоканал ґміни Коло – 15 млн злотих. Журналісти пишуть, що ризик, який несе Control Process, мінімальний, оскільки всі спори стосуються товариств з обмеженою відповідальністю із невеличким статутним капіталом. Окрім цього, ці фірми не мають жодних власних ресурсів.

Колишній директор водоканалу в Яроцині Ремігіуш Новоєвський каже, що схема роботи Control Process полягає у тому, щоб отримати якомога більше грошей від замовника і відтермінувати виконання контракту на невизначений термін.

Вже близько двох років триває кримінальне розслідування у справі про махінації з державними закупівлями. Підозру отримав Томаш В., який є одним з керівників материнської компанії Control Process S. A., а також членом ради директорів дочірніх компаній, що беруть участь у тендерах. Звинувачення стосуються злочину, передбаченого статтею 297 Кримінального кодексу (тендерне вимагання).

Позиція Control Process S. A.

Після звинувачень ЛКП «Зелене місто» представник польської компанії Кшиштоф Хабєр у інтервʼю Польському радіо у Львові перекинув вину на українську сторону.

«Ситуація є настільки важливою, що необхідно зустрітись з паном Садовим. На цьому етапі ми підозрюємо, що міський голова Андрій Садовий не до кінця знає, що виробляють працівники та керівництво “Зеленого Міста”. Правду також досліджує ЄБРР, і якщо були б якісь помилки з боку міста, яке не визнає фінансових гарантій, які є легальним, і які надали згідно з контрактом, то потенційним наслідком може бути втрата гранту та кредитних коштів», – цитує Кшиштофа Хабєра сайт «Варіанти».

Він заперечив, що Control Process S. A. не підтвердила «Зеленому місту» фінансові гарантії.

«Фінансові гарантії також передали банком ING Polska та KUKE, яка діє під польським міністерством, у львівську мерію. Отже, банківські гарантії ми надали й вони діють. “Зелене Місто” має доступ до цих документів», – стверджує Кшиштоф Хабєр.

За його словами, у вересні 2024 року місто запропонувало компанії підписати додаток до контракту, що обмежував би головного підрядника в обсягах фінансування та надав би незапланований обсяг робіт, яких немає за договором. Однак фірма відмовилась його підписати, після чого, нібито, почались заяви про зрив контракту з боку міської ради.

Наразі, за його словами, на будмайданчик триває поставка обладнання, а інформація про зупинку робіт не відповідає дійсності.

«Залишилось 30% до завершення контракту. Наступного року цей завод міг би працювати. Дії Львівської міської ради затримують завершення проєкту на мінімум 3-5 років», – додав Кшиштоф Хабєр.

Хто ще співпрацює з Control Process S. A. в Україні

Крім Львова, компанія Control Process S. A. збудувала 8 сміттєпереробних заводів в Польщі, а також мала намір пропонувати свої послуги у інших українських містах.

Зокрема у 2023 році Control Process S. A. разом із ЛКП «Зелене місто» консультували Луцьку міськраду щодо будівництва сміттєпереробного заводу в районі сміттєзвалища, що у селі Брище.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, 2024 році компанія Control Process S. A. брала участь у тендері на будівництво сміттєпереробного заводу в Хмельницькому. Цей проєкт також фінансує ЄБРР – комунальне підприємство «Спецкомунтранс» отримало від банку у 28,5 млн євро кредиту.

Тендерні процедури тривали кілька років. У 2023 році відбувся перший тур відкриття пропозицій, із якого стало відомо, що будувати сміттєпереробний завод у Хмельницькому зголосилось троє учасників: польська, грецько-турецька та американська компанії. Тоді назви компаній не розголошували.

24 вересня 2024 року завершився прийом пропозицій на тендер із будівництва заводу. За інформацією ZAXID.NET компанія Control Process S. A. не змогла пройти до наступного етапу тендеру і причиною знову ж стала нездатність польського підрядника надати відповідні банківські гарантії, необхідні для подальшої участі в тендері.

Як повідомив ZAXID.NET координатор проєкту «Розумне Довкілля. Хмельницький» Іван Підопригора, тендерна процедура ще не завершена, тендерний комітет оцінює документи компаній, які подались, та готує звіт ЄБРР із рекомендаціями.

«Ми на цьому етапі ще не відхилили, але й не обрали переможця тендеру. Ми не можемо розголошувати деталі тендеру», – розповів Іван Підопригора.