Будувати сміттєпереробний завод у Хмельницькому зголосилось троє учасників

Польська компанія Control Process S. A. не пройшла до останнього етапу тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу в Хмельницькому. Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, польський підрядник не зумів надати банківської гарантії, необхідної для участі в тендері.

Тендерні процедури тривали кілька років. У 2023 році відбувся перший тур відкриття пропозицій, із якого стало відомо, що будувати сміттєпереробний завод у Хмельницькому зголосилось троє учасників: польська, грецько-турецька та американська компанії. Тоді назви компаній не розголошували.

Цей проєкт, як і будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, фінансує ЄБРР – хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» отримало від банку у 28,5 млн євро кредиту.

24 вересня 2024 року завершився прийом пропозицій на тендер із будівництва заводу. Як повідомив ZAXID.NET координатор проєкту «Розумне Довкілля. Хмельницький» Іван Підопригора, тендерна процедура ще не завершена, тендерний комітет оцінює документи компаній, які подались, та готує звіт ЄБРР із рекомендаціями.

«Ми на цьому етапі ще не відхилили, але й не обрали переможця тендеру. Ми не можемо розголошувати деталі тендеру», – розповів Іван Підопригора.

Додамо, що Хмельницький міський полігон твердих побутових відходів створили у 1956 році як відкрите звалище на місці глиняного кар’єру площею 8,88 га на вул. Миру. Полігон давно не придатний для прийому сміття, через це місто взяло майже 30 млн євро кредиту від ЄБРР для будівництва сміттєпереробного заводу. Під це будівництво Хмельницька міська рада викупила у приватного власника 5,6 га землі на території Олешинської сільської ради Хмельницького району.

Нагадаємо, саме проблеми з банківською гарантією стали причиною юридичного конфлікту між цією ж компанією та ЛКП «Зелене місто» у Львові. В своїй заяві львівське підприємство повідомило, що компанія не виконує умов договору, зокрема, не продовжує безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро на виконання контракту. Якщо контракт розірвуть, цю суму перерахують у бюджет Львова. Голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП «Зелене місто» Назарій Бербека повідомив, що зараз будівництво заводу фактично зупинене. 12 вересня на сесії міської ради депутати погодили 718 млн грн кредиту, який міська рада візьме в «Ощадбанку» на добудову сміттєпереробного заводу. На сьогодні готовність об’єкта становить 70%.