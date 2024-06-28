У Хмельницькому розчищають полігон для встановлення очисних споруд

На хмельницькому сміттєзвалищі розпочали роботи зі встановлення очисних фільтрувальних споруд, які триватимуть до кінця 2024 року. Наступний етап – закриття сміттєвого полігону та будівництво заводу з переробки відходів. Про це ZAXID.NET розповів заступник голови Хмельницької міської ради Микола Ваврищук.

«У січні 2022 року ми оголосили тендер на проведення робіт зі встановлення очисних фільтрувальних споруд, а на початку 2024 року підписали угоду з переможцем – литовською компанією Arionex LT, яка встановить на хмельницькому полігоні австрійське обладнання потужністю 200 м.куб на добу. Наразі підрядник будує під’їзну дорогу до об'єкта, проводить електроенергію та розміщує резервуари-накопичувачі, а на початку серпня безпосередньо встановить очисну станцію», – зазначив Микола Ваврищук.

Загальна вартість проєкту – 2,5 млн євро. Його реалізують завдяки кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, а також гранту Інвестиційної платформи сусідства ЄС.

За словами Миколи Ваврищука, встановлення очисних фільтрувальних споруд допоможе вирішити ряд екологічних проблем:

«Фільтрат – рідина, що витікає зі сміття й потребує очистки, адже за своїм складом є досить небезпечною для довкілля. Встановлення очисних споруд допоможе уникнути потрапляння фільтрату у ґрунт і фактично дозволить перетворювати його на воду».

Заступник міського голови зауважив, що наступний етап після встановлення фільтрувальної системи – рекультивація полігону з його подальшим закриттям. Крім того, місцева влада викупила 5 га землі для будівництва заводу з переробки відходів. Наразі триває тендер для обрання виконавця робіт.

Додамо, що Arionex LT – філія швейцарської компанії Arionex Water Treatment, яку в 1989 році заснував Микола Аріон у швейцарському місті Базеле. Компанія розпочинала свою діяльність з переробки добрив конденсатів у воду та впровадження технологій, необхідних для виробництва добрив. Наразі її послугами користуються понад 700 компаній. Загальна потужність всього обладнання Arionex Water Treatment з обробки води сягає 30 млн м.куб на рік.