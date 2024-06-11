У Новояворівську запрацювала шоста в області сміттєсортувальна лінія

У вівторок, 11 червня, у місті Новояворівськ на Львівщині запустили сортувальну лінію сміття. Її потужність становить 50 тис. тонн у рік.

Як розповіли у Львівській ОВА, лінію сортування відходів МСЛ 1-50 закупили за кошти резервного фонду державного бюджету. Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства ЛОВА передав її у комунальну власність Новояворівській міськраді.

Продуктивність сортувальної лінії становить 50 тис. тонн/рік.

«Львівська ОВА спільно з органами місцевого самоврядування впроваджує заходи спрямовані на розв'язання проблем сфери управління відходами. Зокрема: підвищення якості надання послуг з централізованого збору та вивезення ТПВ, збільшення частки роздільного збору», – зазначив директор департаменту Богдан Кейван.

На Львівщині вже функціонує п’ять ліній для сортування відходів, які змонтовані на полігонах ТПВ у Самборі, Червонограді, Золочеві та дві лінії у Стрию.

У 2018 році Львівська ОДА повідомляла про запуск сортувальної лінії в Новояворівську, яка була другою в області. Її вартість становила близько 5,5 млн грн. У ЛОВА не уточнили про долю старої сортувальної лінії.