Лінія подрібнює або сортує відходи для вторинного їх використання або утилізації

На Львівщині запустять ще одну лінію сортування відходів продуктивністю 50 тис. тонн на рік. Вона запрацює у Новояворівській громаді. Про це 14 листопада повідомив департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОВА.

«Лінії такого типу застосовують на сміттєзвалищах або окремо збудованих заводах для подрібнення та сортування різноманітних відходів: побутове сміття, змішані відходи, будівельні відходи, органічних та неорганічних відходів, макулатури та полімерів, з метою їх подальшого вторинного використання та утилізації», – повідомили в ЛОДА.

Лінію сортування відходів МСЛ 1-50 вартістю майже 5,5 млн грн закупили за кошти резервного фонду держбюджету у ТОВ «Хаммель-Україна». Її передали у комунальну власність Новояворівської міської ради. Продуктивність сортувальної лінії становить 50 тис. тонн/рік.

Нагадаємо, у Львівській області працюють п’ять ліній для сортування відходів, які змонтовані на полігонах ТПВ у містах Самбір, Буськ, Червоноград, Золочів та Стрий. Упродовж 2022 року лінії для сортування відходів передали Стрийській і Новояворівській територіальним громадам.