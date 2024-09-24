На сьогодні сміттєпереробний завод збудований на 70%

У Львові зупинили роботи сміттєпереробного заводу. Львівська міськрада звинувачує польську компанію-підрядника Control Process S. A. порушує істотні умови договору будівництва. Про це 24 вересня повідомив голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП «Зелене місто» Назарій Бербека.

18 вересня директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров заявив, польський підрядник Control Process S. A. не виконує умов договору, зокрема, не продовжує безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро на виконання контракту. Якщо контракт розірвуть, цю суму перерахують у бюджет Львова. 24 вересня це питання розглянула тимчасова контрольна комісія міської ради з питань діяльності ЛКП «Зелене місто».

«Ми отримали велику кількість листів та запитів від підрядника Control Process S. A., тому провели засідання та розглянути питання щодо актуального стану виконання контракту по будівництву комплексу. Представники “Зеленого міста” нам прокоментували, що на сьогодні фактично склалася кризова ситуація – угоду з польським підрядником можна вважати розірваною. Компанія Control Process SA не продовжила у визначений час безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро на виконання контракту. Відбулося декілька раундів переговорів щодо підписання додаткової угоди, але вони не були успішними. На сьогодні роботи на об’єкті зупинені, гарантія підрядником не надана, ЛКП “Зелене місто” повідомило в банк про стягнення коштів з підрядника», – розповів Назарій Бербека.

Він додав, що така ситуація склалася внаслідок «не зовсім професійних менеджерських дій з попередніх періодів та складного неякісного контракту». Наразі гроші на добудову заводу є, однак роботи зупинені.

Комісія дала протокольне доручення першому заступнику міського голови Андрію Москаленку розробити план виходу з кризової ситуації та прорахувати, як ця ситуація вплине на вартість та терміни виконання робіт. Сама компанія Control Process S. A. цієї ситуації не коментувала.

Нагадаємо, механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки ТПВ будують на вул. Пластовій, 13. Проєкт реалізують за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Попередня вартість проєкту становить 35 млн євро, однак, за словами Андрія Садового, через здорожчання обладнання кінцева вартість може становити до 50 млн євро.

Сміттєпереробний завод у Львові стане першим комплексом такого типу в Україні. Там працюватиме понад 180 робітників. Потужність майбутнього заводу, яка має забезпечити потреби міста — 240 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі. За підсумками міжнародного тендеру сміттєпереробний завод будує одна з найбільших будівельних компанії Польщі Control Process S.A. Будівництво розпочали у 2021 році.

Додамо, що 12 вересня на сесії міської ради депутати погодили 718 млн грн кредиту, який міська рада візьме в «Ощадбанку» на добудову сміттєпереробного заводу. На сьогодні готовність об’єкта становить 70%. Завод на 18,5% обладнаний необхідними для сміттєпереробки засобами. Завершити будівництво планували до 28 лютого 2025 року. Кінцевий термін можуть змістити на 23 дні через затримку оплати робіт.