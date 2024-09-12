Частину грошей спрямують на добудову сміттєпереробного заводу у Львові

Львівська міськрада візьме 840 млн грн кредиту в «Ощадбанку» на добудову сміттєпереробного заводу, будівництво моста на вул. Ковча, реконструкцію ТЦ «Північна» та капітальні ремонти приміщень під ЦНАПи. За відповідну ухвалу проголосували депутати ЛМР на засіданні у четвер, 12 вересня.

Як вказано в пояснювальній записці, у 2024 році міська рада візьме 840 млн грн кредиту на 5 років у формі невідновлювальної кредитної лінії в державного «Ощадбанку». Ці гроші спрямують на реалізацію таких проєктів:

будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 (718 млн грн);

будівництво шляхопроводу на перехресті вулиць Шевченка – Омеляна Ковча (46,2);

реконструкцію системи живлення власних потреб ТЦ «Північна» із можливістю приєднання джерела аварійного живлення та запуску від нього на вул. Пластовій,125 (58,1 млн грн);

капітальний ремонт ЦНАПу для ветеранів на вул. Шевченка, 374 (5,7 млн грн);

капітальний ремонт ЦНАПу для ветеранів на вул. Липинського, 11 (11,9 млн грн).

Директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров розповів, що на сьогодні роботи з будівництва сміттєпереробного заводу на Пластовій, 13 становить 70%. Завод на 18,5% обладнаний необхідними для сміттєпереробки засобами. За словами Єгорова, завершити будівництво планують до 28 лютого 2025 року. Однак через затримку оплати робіт підрядник говорить про ризик, що проєкт розтягнеться ще на 23 дні.

Голова депутатської комісії з питань діяльності ЛКП «Зелене місто» Назарій Бербека зазначив, що фінансування відбувається цільово і згідно з контрактом, але до самого контракту є багато питань.

«Він не включає багато розділів проєкту експлуатації: зовнішні мережі, очисні споруди, захисні споруди, мережі водопостачання та каналізації. Керівництво ЛКП долучає ці додаткові роботи до проєкту, щоб завод міг функціонувати», – додав Назарій Бербека.

24 місяці діятиме пільговий період, також міська рада зможе погасити борг достроково. Відсоткова ставка за користування кредитом є змінюваною та встановлюється з врахуванням українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD 3М) і збільшується на розмір маржі 3% річних. Але загальний розмір річних не може перевищувати 22% річних.

Нагадаємо, ЛКП «Муніципальна обрядова служба» візьме кредит на будівництво будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря у Львові.