Львівська міська рада погодила кредити у формі невідновлюваної кредитної лінії для ЛМКП «Львівтеплоенерго» і «Львівводоканал». Комунальні підприємства отримають по 150 млн грн кредиту від АБ «Укргазбанк» на модернізацію обладнання.

Як вказано в проєкті ухвали, «Львівтеплоенерго» планує взяти 150 млн грн кредиту на 5 років для модернізації обладнання та теплових мереж, що дасть змогу зменшити втрати в магістральних теплових мережах на 1970 Гкал/рік, зменшити споживання природного газу на 526 тис. м3/рік та дозволить економити на газі 5 млн грн на рік. Комунальне підприємство планує отримати пільговий кредит від АБ «Укргазбанк» за програмою «Доступні кредити 5-7-9». Розмір авансового платежу становить від 20%, а річна ставка – не більше 9% на рік. При цьому, за погодженням уряду, «Львівтеплоенерго» передасть під заставу кредиту своє обладнання, рухоме і нерухоме майно.

Своєю чергою, «Львівводоканал» також планує взяти до 150 млн грн на 5 років під 5-9% річних. Під заставу кредиту також передадуть обладнання і майно комунального підприємства. У пояснювальній записці вказано, що «Львівводоканал» візьме кредит і АБ «Укргазбанк» для закупівлі необхідного обладнання і устаткування, необхідного для забезпечення роботи центрального водопостачання і водовідведення.

Нагадаємо, у лютому Львівська міська рада погодила позику від Європейського інвестиційного банку на добудову школи №41 у Брюховичах на вул. Макаренка, 19. 191 млн грн надасть ЄІБ, решту грошей на завершення проєкту має виділити міська рада.