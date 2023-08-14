Кредит на реконструкцію вул. Мазепи та Грінченка погодили ще у 2020 році

Днями львівський сайт опублікував матеріал про те, що Львівська міськрада планує взяти майже 10 млн євро кредиту на реконструкцію вулиць Мазепи та Гріченка. На цю інформацію відреагував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Він спростував заяви про новий кредит та зазначив, що цей кредит погодили ще кілька років тому, однак через повномасштабну війну зараз його реалізувати не будуть.

Інформація про нібито новий кредит, який планує взяти Львівська міська рада, з’явилася на сайті Lv.News 11 серпня з посиланням на проект ухвали ЛМР. У проекті йшлося, що на наступній сесії міської ради депутати розглянуть позику у 9,8 млн євро для реалізації проекту «Реконструкція вул. Мазепи та вул. Грінченка». Кредит для ЛКП «Львівавтодор» на 15 років має надати Європейський інвестиційний банк».

14 серпня на це повідомлення відреагував заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, зазначивши, що місто не планує брати нових кредитів, а у інформаційній записці йдеться про затверджений кілька років тому проект.

«Першу ухвалу про доцільність такого проекту було прийнято ще кілька років тому. Але наступну ухвалу про саме запозичення на сесію ніхто не виносив, оскільки тривала бюрократична підготовка проектів та документів з боку міністерства та Європейського банку», – повідомив він.

Кредит від ЄІБ – це державна програма, в межах якої містам на оновлення інфраструктури під державні гарантії банк надавав кредитування. Спершу йшлося про 13,5 млн євро, а згодом позику зменшили до 9,8 млн євро. Через повномасштабну війну реалізація проекту відклалася, втім, аби не втратити цю суму в майбутньому, Львівська міськрада планує підтвердити готовність участі в проекті відповідною ухвалою.

«Львів пропонує підтвердити державі участь у спільному проекті Мінінфраструктури та ЄІБ для реалізації, коли таке стане можливим, лише тієї частини дороги, яка веде до центру реабілітації», – додав Андрій Москаленко.

Зазначимо, що на час воєнного стану міський голова Львова видав розпорядження, за яким видатки з міського бюджету здійснюються лише на критичні витрати та на закінчення вже розпочатих проектів.