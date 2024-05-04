Близько 10 людей заблокували вхід до місцевого ТЦК у Виноградові через мобілізацію односельця

На Закарпатті під будівлею територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталися сутички між ромською громадою та працівниками ТЦК. Протестувальники вимагали не мобілізувати їхнього односельця. На знак протесту вони привезли під ТЦК шини і пошкодженні авто. Аби зупинити сутички, працівники ТЦК кілька разів вистрілили в повітря.

Як повідомив своєму Telegram-каналі депутат міської ради Ужгорода Віталій Глагола, ввечері у пʼятницю, 3 травня, у Виноградові на Закарпатті група ромів з села Онок Берегівського району заблокувала виїзд з місцевого ТЦК. За словами мітингарів, представники ТЦК хотіли мобілізувати їхнього односельця, якого вранці затримали на місцевому ринку. Селяни стверджують, що чоловік хворий і не може бути мобілізований.

На знак протесту вони привещли до будівлі ТЦК шини та пошкоджені авто, щоб заблокувати виїзд. У відповідь на сутички представники територіального центру комплектування кілька разів вистрілили у повітря.

4 травня на інцидент відреагувала поліція, повідомивши, що група протестувальників налічувала орієнтовно 10 людей, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії.

«Співробітники поліції, які прибули на місце події, встановили, що таким чином представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів. Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря», – ідеться в повідомленні поліції.

Постраждалих унаслідок пострілів та сутичок немає. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Винуватцям загрожує до 7 років позбавлення волі.