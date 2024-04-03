Одна з жінок розбила скло в авто військовослужбовців

Правоохоронці склали матеріали про адмінправопорушення на мешканку Хмельниччини, яка напала на працівників ТЦК та розбила скло у їхньому авто. Про це у середу, 3 квітня, повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

Як повідомляв ZAXID.NET, нещодавно у соцмережах оприлюднили відео нападу на співробітників Шепетівського районного ТЦК – на ньому видно, як кілька жінок кричать на військовослужбовців. Одна з них палкою вдарила скло автомобіля з водійського боку, після чого воно розбилося.