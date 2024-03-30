Одна з жінок розбила скло в авто військовослужбовців

На співробітників Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки напала група невідомих жінок. Місцеві мешканки розбили вікна автомобіля ТЦК, повідомили у п’ятницю, 29 березня, у прес-службі Хмельницького обласного ТЦК.

У соцмережах оприлюднили відео нападу на співробітників Шепетівського районного ТЦК – на ньому видно, як кілька жінок кричать на військовослужбовців. Одна з них вдарила скло автомобіля з водійського боку, після чого воно розбилося.

Зазначається, що жінки напали на співробітників ТЦК під час проведення заходів оповіщення.

«В результаті протиправних дій громадянок пошкоджено службовий автомобіль. На місце події було викликано представників поліції. Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб. Нагадуємо, що за перешкоджанню проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність», – повідомили у прес-службі Хмельницького обласного ТЦК.

Чи знайшли жінок та чи притягнули їх до відповідальності, наразі невідомо.

Нагадаємо, 19 березня співробітники ТЦК у Львові влаштували погоню за перехожим – мешканцем Кам’янки-Бузької. Після того, як його наздогнали та вручили повістку, чоловіка відпустили.

Раніше, 7 березня, також у Львові, співробітники ТЦК заштовхали перехожого в мікроавтобус на вулиці. На інцидент вже зреагували у Львівському обласному ТЦК та СП, підтвердивши, що учасниками події були їхні працівники, які здійснюють оповіщення.