На вул. Хімічній працівники ТЦК наздогнали перехожого і силоміць посадили в мікроавтобус

У вівторок вранці, 19 березня, на вулиці у Львові трапився черговий інцидент між працівниками ТЦК та перехожим. Чоловік, побачивши співробітників військкомату, почав тікати. Його наздогнали, після чого силоміць посадили в мікроавтобус. На інцидент зреагувавало керівництво обласного ТЦК, заявивши, що висновки щодо причетних до затримання перехожого зроблять після ретельної перевірки.

Судячи з відео, яке з’явилося в мережі, перехожий після зустрічі зі співробітниками ТЦК намагався втекти від них у двір будинків. Військові наздогнали його, після чого силоміць посадили в мікроавтобус та повезли в невідомому напрямку. За даними очевидців, подія трапилася на вул. Хімічній.

«Станом на зараз відомо, що чоловік призовного віку при зустрічі з працівниками ТЦК почав втікати. Коли його наздогнали, відмовився показувати військово-облікові документи. Врешті прослідував до одного з районних територіальних центрів комплектування, де були перевірені його дані», – повідомили у Львівському обласному ТЦК.

Також в мережі з’явилося відео після відвідин згаданим перехожим військкомату. Чоловік пояснив, що тікав, бо боявся. Також він зауважив, що претензій до працівників ТЦК не має.

Керівництво обласного ТЦК зазначило, що діям військовослужбовців, які наздогнали і силоміць посадили в буса перехожого, буде надана відповідна оцінка. Водночас у ТЦК закликали чоловіків на вулиці не ігнорувати прохання військовослужбовців та показувати військово-облікові документи. Також нагадали, що за ухилення та будь яке перешкоджання роботі представників РТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність та позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.

За даними ZAXID.NET, втікаючий перехожий – мешканець Кам’янки-Бузької. У результаті він отримав повістку та має прибути у військкомат за місцем свого проживання для уточнення даних.