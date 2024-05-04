Станом на 4 травня ЗСУ знищили понад 473 тис. російських окупантів

Росія втрачатиме більше солдатів у війні роти України через поновлення наступальних операцій на лінії фронту. Про це повідомили у суботу, 4 травня, у прес-службі Міноборони Великої Британії.

За даними британських розвідників, в середньому у квітня 2024 року росіяни втрачали вбитими та пораненими 899 солдатів за добу. Протягом травня-червня очікується зростання втрат в окупантів, оскільки вони почнуть відновлювати наступальні дії.

«Імовірно, рівень втрат Росії знову збільшиться протягом наступних двох місяців, бо вони поновлюють наступальні операції у східній Україні. Це слідує за незначним зниженням темпу операцій протягом останніх двох місяців після захоплення Авдіївки», – повідомили у прес-службі Міноборони Великої Британії.

Розвідка Великої Британії повідомила, що втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 465 тис. військових. Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 травня 2024 року втрати росіян сягнули 473400 військовослужбовців. Із повним переліком втрат окупантів можна ознайомитися тут.

У міністерстві зазначають, що попри колосальні втрати особового складу Росія повністю адаптувала свою армію до війни на виснаження, в якій покладається на кількість військової сили, а не її якість. Така тактика, на думку британських розвідників, матиме довгострокові наслідки для російської армії.

Нагадаємо, наприкінці березня британська розвідка повідомила, що Росія щомісяця мобілізує приблизно 30 тис. солдатів на війну проти України. Форсований набір живої сили дозволяє покривати колосальні втрати окупантів та продовжувати війну.