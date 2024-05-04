Загалом у межах співпраці на потреби медиків передали вже 20 автомобілів швидкої допомоги

Французький фонд Aide Médicale&Caritative France-Ukrainе і Всеукраїнська рада реанімації доправили на Львівщину 9 автомобілів швидкої допомоги. Вони працюватимуть на Харківщині, Полтавщині і Дніпропетровщині.

Як повідомив у суботу, 4 травня, голова Львівської ОВА Максим Козицький, 9 автомобілів від благодійників передали для потреб бригад «екстренки», військових медичних підрозділів та команд розмінування ДСНС.

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«Радію, що Меморандум про співпрацю, який Львівська обласна державна адміністрація та Всеукраїнська рада реанімації підписали минулої весни, дає конкретні відчутні результати», – йдеться в повідомленні Максима Козицького.

Один автомобіль швидкої допомоги вирушить на Харківщину до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, три машини – до військової частини для здійснення евакуації поранених зі зони бойових дій на сході України, ще три автівки передадуть аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області для супроводу робіт із розмінування територій та 2 машини підсилять евакуаційні спроможності підрозділів Полтавського військового шпиталю.

Загалом у межах співпраці благодійники передали 20 реанімобілів, які служать бойовим медикам, і симуляційний центр зі сучасним обладнанням на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, де вдосконалюють свої вміння українські медики, і сприяння в обміні досвідом між українськими та французькими лікарями. Також у межах співпраці українським медикам передали десятки тонн гуманітарної допомоги, зокрема медикаментів.