Автомобіль, який віз воду, згорів ущент

У суботу, 4 травня, російські окупанти вчергове атакували Херсонщину застосувавши безпілотники. Під удар потрапила вантажівка з гуманітарною допомогою для мешканців Берислава, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вантажний автомобіль перевозив питну воду для мешканців деокупованого Берислава, розташованого на правому березі поблизу знищеного росіянами Каховського водосховища. Олександр Прокудін повідомив, що автівку атакували дронами, проте скільки саме БПЛА задіяли для обстрілу, голова ОВА не уточнив.

«Авто згоріло, та головне, що ніхто з людей не постраждав», – повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, 1 лютого на Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинули волонтери з Франції. Ще чотирьох людей госпіталізували із травмами.