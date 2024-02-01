Росіяни вбили двох французьких волонтерів

У четвер, 1 лютого, російська армія масовано атакувала місто Берислав Херсонської області безпілотниками. Внаслідок атаки загинуло двоє волонтерів з Франції, ще четверо людей отримали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними прокуратури, російські військові атакували Берислав близько 16:00. Як повідомив начальник Херсонської ОВА, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків – волонтери з Франції. З травмами до лікарні доставили ще трьох іноземців та 41-річного одесита.

«Всі постраждалі приїхали на Херсонщину як волонтери. У результаті атаки суттєво пошкоджено їх транспортні засоби. Поранених та загиблих поліцейські разом із медиками доправили до лікарні. Постраждалим надається необхідна допомога», – повідомили у прес-службі поліції Херсонщини.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Нагадаємо, російські військові ввечері у середу, 31 січня, завдали ударів по Харкову безпілотниками та випустили керовані авіабомби по лікарні в селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Під час ворожої атаки на цивільну лікарню постраждало четверо людей, їм надали першу медичну допомогу на місці.