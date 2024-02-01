Наслідки удару по лікарні в селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківщини

Російські військові ввечері у середу, 31 січня, завдали ударів по Харкову безпілотниками та випустили керовані авіабомби по лікарні в селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок чого є постраждалі. Про це обстріли повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 21:50 керовані авіабомби влучили по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук. Одна бомба впала поруч із закладом, а друга – влучила прямо в будівлю.

На момент удару в лікарні перебували 38 людей, зокрема 33 пацієнтів, з яких двоє – «лежачі». Також було 5 людей з цивільного персоналу.

ДСНС повідомила, що під час ворожого обстрілу по цивільній лікарні постраждало четверо людей, їм надали першу медичну допомогу на місці. Рятувальники опублікували фото наслідків ворожого обстрілу.

Внаслідок російського удару пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.

Близько 23:15, ударні безпілотники росіян влучили в цивільну інфраструктуру Харкова. Зафіксовано влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району міста. Інформація про постраждалих не надходила.